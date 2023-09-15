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Новости Татарстана и Казани
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В Казани троллейбусы №6 перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда
С 17 сентября в восьми троллейбусах маршрута №6 в Казани пассажиры смогут оплачивать проезд самостоятельно – без присутствия кондуктора. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
«Специалисты завершают монтаж оборудования бескондукторной системы оплаты проезда. По мере готовности подвижной состав будет выходить на маршруты», – сказано в сообщении.
Также отмечается, что на следующей неделе планируется перевод на бескондукторную системы оплаты 12 троллейбусов №13 и 16 трамваев №4, а в дальнейшем – троллейбусов №7 и 9, трамваев №1, 2, 3, 6, 8.
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