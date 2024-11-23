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Общество 23 ноября 2024 09:38

Казанцам напомнили об ограничении движения по улице Садовой

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С 25 по 30 ноября в Казани перекроют участок проезжей части на улице Садовой. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Пятидневное ограничение связано с проведением работ по ответвлению газопровода. Оно затронет участок рядом с домами №14 и №15, уточнили в Комитете внешнего благоустройства.

Ранее стало известно, что на полгода – с конца ноября по 31 мая 2025 года – в Казани закроют для движения участок проезжей части на улице Батыршина.

#ограничение движения
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