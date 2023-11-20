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В Татарстане из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение
В Республике Татарстан из-за неблагоприятных погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня и завтра в республике пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега с ледяным дождем. На дорогах образуются снежные заносы, накат, сильная гололедица.
В среду, 22 ноября, усилится ветер до 15-20 м/с и ожидаются метели. В четверг, 23 ноября, сохранятся снег, метели и сильный ветер.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что ухудшение погоды и сильный гололед могут быть чрезвычайно опасны. Желательно не выходить на улицу без острой необходимости. Водителям стоит отложить поездки за пределы населенных пунктов.
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