Казанца, выстрелившего в лицо супруге, суд признал виновным и отправил в колонию

Сегодня Ново-Савиновский суд Казани поставил точку в деле Мехмана Гусейнова. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, о старте процесса. Несколько дней назад Гусейнов пришел на него вместе с пострадавшей сожительницей. Она сообщила суду, что с мужем помирилась и претензий они друг к другу не имеют.

По версии следствия, в конце октября прошлого года Мехман Гусейнов вернулся домой поздно ночью. Его встретила гражданская жена Рузиля Мифтахова, старшая дочь в это время находилась у себя в комнате. Жена заподозрила мужчину в неверности и начала принюхиваться к одежде, на что гражданский супруг ее оттолкнул и выстрелил в голову из травматического пистолета.

После этого Мехман Гусейнов вызвал полицию и скорую. Из-за выстрела в лицо Мифтахова лишилась левого глаза, эксперты так и написали в заключении – "глаз размозжило". Также у женщины были сломаны все стенки левой пазухи и диагностирован ушиб головного мозга. Мифтахова подтвердила суду, что восстановить глаз не получится, но документы на инвалидность она еще не подала.