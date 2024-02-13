Жена простила, следствие - нет: Казанцу, выстрелившему в лицо супруге грозит колония

В Ново-Савиновском суде Казани стартовал процесс по делу Мехмана Гусейнова. Мужчину обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гражданской жене.

На процесс Гусейнов пришел вместе с сожительницей. Они уже помирились и претензий друг к другу не имеют, однако Мехман нарушил закон и должен предстать перед судом.

По версии следствия, в конце октября прошлого года Мехман Гусейнов вернулся домой поздно ночью. Его встретила гражданская жена Рузиля Мифтахова, старшая дочь в это время находилась у себя в комнате. Жена заподозрила мужчину в неверности и начала принюхиваться к одежде, на что гражданский супруг ее оттолкнул и выстрелил в голову из травматического пистолета.

После этого Мехман Гусейнов вызвал полицию и скорую. Из-за выстрела в лицо Мифтахова лишилась левого глаза, эксперты так и написали в заключении – "глаз размозжило". Также у женщины были сломаны все стенки левой пазухи и диагностирован ушиб головного мозга.

Судья уточнил у Мифтаховой, возможно ли восстановить глаз. Она ответила отрицательно и рассказала, что документы на инвалидность пока не подавала.

«Чувствую себя хорошо, ваша честь», – добавила она.

Перед допросом суд предупредил потерпевшую, поскольку у нее с Гусейновым двое детей, она имеет право отказаться от дачи показаний.

«Я могу рассказать, как все было. Мой гражданский муж вернулся тогда ночью, он работает таксистом. Муж зашел в спальню, разделся и я предложила ему поесть. Он согласился неохотно и постоянно смотрел в телефон. Я попыталась отнять его, чтобы проверить, не пишет ли он другой женщине, и принюхалась к одежде. Я не видела, что в этот момент муж убирал пистолет на полку. Он толкнул меня и произошел выстрел, а потом сразу позвонил в полицию, а дочь – в скорую. Муж вынес меня в зал, дальше я ничего не помню», – сказала женщина

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Рузиля уточнила, что живет вместе с Мехманом уже 22 года и основной вклад в бюджет семьи делает именно он.

«Он детей наших кормит, я зарабатываю гораздо меньше. Мехман много раз извинялся за эту ситуацию. За 22 года ничего похожего между нами не было, может я и сама виновата», – дополнила она.

Когда подсудимого начал допрашивать суд, он несколько раз повторил, что сделал это не специально. Постоянно заряженный пистолет он объяснил тем, что работает в такси. По его словам, несколько лет назад на него напали пассажиры с ножом и с тех пор он всегда ходит с заряженным оружием.

«Я не ставлю пистолет на предохранитель дома, так как кладу его вечером на полку, где дети не достанут, а утром снова забираю его с собой», – сказал он.

На стадии прений старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Евгениея Аполлонова сказала суду, что вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, которые заявили, что семья часто ссорится. А также проведенными экспертизами.

«Подсудимый является лицом, который прошел обучение по владению оружием. Он должен уметь пользоваться оружием и знать о правилах его хранения, поэтому его показания о том, что выстрел произошел случайно, на мой взгляд, являются желанием избежать уголовной ответственности. Прошу суд признать Мехмана Гусейнова виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – сказал государственный обвинитель.

Адвокат подсудимого Владимир Якимов, сам Мехман Гусейнов и потерпевшая Рузиля Мифтахова в прениях заявили, что статью об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений необходимо переквалифицировать на нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а после этого завершить дело в порядке примирения сторон. Оглашение приговора состоится на следующем заседании.