Происшествия 15 апреля 2026 09:59

Казанца, пострадавшего при пожаре на пороховом, перевели из реанимации в общее отделение

Мужчину, пострадавшего при пожаре на казанском пороховом заводе и госпитализированного в ГКБ №7, перевели из реанимации в общее отделение. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе больницы.

В клинику он поступил в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По последней информации, на казанском пороховом заводе произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, оно имеет техногенные причины, а громкий звук был вызван сработкой системы сброса давления. Подтверждена гибель одного человека. Помимо мужчины также пострадала женщина – ее госпитализировали в РКБ с тяжелыми травмами. В настоящий момент ее состояние стабилизировалось.

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

