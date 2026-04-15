Происшествия 15 апреля 2026 09:38

Из-под завалов на пороховом заводе в Казани достали тело погибшего мужчины

Из-под завалов на казанском пороховом заводе вытащили тело погибшего мужчины – он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.

Также в ведомстве рассказали о состоянии пострадавших после пожара. У женщины, госпитализированной в РКБ с тяжелыми травмами, состояние стабилизировалось. Второй пострадавший, мужчина, лечится в ГКБ №7. Его состояние средней степени тяжести.

По последней информации, на казанском пороховом заводе произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, оно имеет техногенные причины, а громкий звук был вызван сработкой системы сброса давления.

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

