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Новости Татарстана и Казани
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Казань заняла 6 место в рейтинге городов России по индексу трафика
Столица Татарстана оказалась на 6 месте среди российских городов по индексу трафика. Показатель в Казани равен 142, следует из результатов исследования портала numbeo.
Отмечается, что индекс трафика — это составной показатель, который учитывает такие факторы, как время в пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO2 и общая неэффективность транспортной системы. Он дает представление об общих условиях дорожного движения в городе.
Интересно, что самый высокий индекс трафика зафиксирован в Краснодаре (224,4), а Москва в этом топе на втором месте с результатов в 213,7. На 3-5 местах в списке расположились Санкт-Петербург (207,9), Новосибирск (167,7) и Ростов-на-Дону (158,6).
Ниже, чем в Казани, индекс трафика в Екатеринбурге (139,9), Уфе (132,2), Челябинске (111,3). На последних 10 и 11 местах топа стоят Нижний Новгород (96,3) и Калининград (92,7).
В среднем же по России индекс трафика составил 173,87. Причем, по словам экспертов, в нашей стране «каждый пассажир производит приблизительно 997,06 кг CO2 в год в результате поездок на работу или в школу». Как уточнили аналитики, чтобы компенсировать этот выброс углерода, потребовалось бы приблизительно 45,8 деревьев на пассажира для производства достаточного количества кислорода.
Ранее сообщалось, что Казань заняла 302 место в рейтинге самых дорогих городов мира.
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