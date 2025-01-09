Казань заняла 302 место в рейтинге самых дорогих городов мира

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Казань заняла 302 место в списке городов по индексу стоимости жизни 2025 года. Рейтинг был опубликован зарубежным порталом Numbeo.

Согласно данным, при составлении топа аналитики посчитали индекс стоимости жизни, индекс арендной платы, стоимость жизни «плюс» индекс арендной платы, индекс продуктов питания, индекс цен в ресторанах и индекс местной покупательской способности.

Самыми дорогими городами в мире стали населённые пункты Швейцарии – Цюрих, Лозанна и Женева. В топ-10 также попали Нью-Йорк (США), Базель, Берн (оба расположены в Швейцарии). Сан-Франциско (США), Гонолулу (США), Рейкьявик (Исландия) и Бостон (США).

Москва заняла в данном мировом рейтинге 250 место, а Санкт-Петербург – 285. Также выше столицы РТ в данном топе стоят Екатеринбург (298 место) и Нижний Новгород (300 место).

Всего в опубликованном рейтинге представлены 327 городов из разных стран мира, в том числе 11 городов России. Помимо вышеперечисленных в топ попали Краснодар (304 место), Новосибирск (305), Калининград (306), Уфа (307), Ростов-на-Дону (308) и Пермь (313).