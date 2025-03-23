Казань заняла 46 место в рейтинге городов мира по дороговизне недвижимости

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Казань заняла 46 место в рейтинге городов мира по соотношению цен на недвижимость и доходам местных жителей. Согласно исследованию портала Numbeo, семья в столице РТ должна откладывать свой семейный доход на протяжении 16,6 года, чтобы купить усредненную местную квартиру.

Самые недоступные квартиры, по данным аналитиков, обнаружены в Коломбо (Шри-Ланка), где семье потребуется 37 лет откладывать доход для покупки усредненную квартиру. Далее следуют города Катманду (Непал) – 36,6 года, Пекин (Китай) – 34,7 года, Шанхай (Китай) – 34 года.

На пятом месте данного рейтинга оказался Хошимин (Вьетнам) – 34 года, на шестом – Тегеран (Иран) – 32,7 года, на седьмом – Гонконг (Китай) – 29,1 года.

8-10 места в рейтинге заняли Манила (Филиппины) – 29 лет, Гуанчжоу (Китай) – 28,6 года и Бангкок (Таиланд) – 28,6 года.

Москва в данном рейтинге заняла 37 место (17,6 года), Калининград и Санкт-Петербург – 52-е и 53-е места соответственно с результатом в 15,7 года.

Ранее сообщалось, что Казань попала в тройку городов по размеру дисконта при продаже «вторички».