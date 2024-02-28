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Общество 28 февраля 2024 11:20

Казань заняла 3-е место среди городов, подходящих для переезда ради трудоустройства

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Казань заняла 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга среди российских городов, подходящих для переезда ради трудоустройства. Результаты опроса сервиса «Работа.Ру» напомнил на XXVIII сессии Казанской городской Думы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Мы видим, что Казань становится городом-магнитом для переезда не только для студентов, но и для более взрослых жителей из других регионов», – прокомментировал ситуацию градоначальник.

Метшин также рассказал, что в 2023 году в Казань переехали 356 учителей, этих специалистов очень ждали городские школы. За последние 5 лет казанскую прописку получили 1,3 тыс. педагогов из других городов нашей страны.

Напомним, численность безработных в столице Татарстана в 2023 году уменьшилась почти на 1,5 тыс. человек, уровень безработицы снизился с 0,49% до 0,27%.

#кадры #безработица #Ильсур Метшин
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