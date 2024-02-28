Метшин: Наша задача – сделать Казань городом лучших работодателей

Ситуация на рынке труда в Казани на сегодняшний день отличается рекордно низким уровнем безработицы и дефицитом работников во всех отраслях. Об этом сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Численность безработных в 2023 году уменьшилась почти на 1,5 тыс. человек, а ее уровень – с 0,49% до 0,27%. Для казанцев сформирован пакет вакансий от 2 тыс. организаций города, предлагающих свыше 16 тыс. мест. На одного безработного сегодня приходится 9 вакансий.

«Если когда-то мы думали, где найти работу для людей, обратившихся на биржу труда, то сегодня наоборот идет поиск кадров для разных отраслей экономики <…> Наша новая амбициозная задача – сделать Казань городом лучших работодателей», – отметил градоначальник.

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова сегодня продолжается работа по обеспечению кадрами ведущих предприятий города. Городской оперативный штаб в минувшем году провел 40 встреч с руководителями 350 предприятий, организованы 72 ярмарки вакансий, которые посетили свыше 18 тыс. человек. Кроме того, в Казани провели форум «Кадры решают все», а Институт развития города разработал план развития промышленных территорий.