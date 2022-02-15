Полотно Кандинского из коллекции Казани вывезли в Италию для участия в мегапроекте

Большая картина русского художника, теоретика изобразительного искусства, зачинателя абстракционизма и одного из основателей творческой группы «Синий всадник» Василия Кандинского «Импровизация 34» из коллекции Музея ИЗО РТ вошла в выставочный мегапроект в итальянском городе Ровиго. Выставка «Кандинский. Произведения 1900 – 1940 годов» откроется 26 февраля в здании дворца в стиле ренессанс, в котором сейчас располагается галерея Палаццо Роверелла, и будет действовать четыре месяца – до 26 июня.

Картина «Импровизация 34», которую на днях доставили из Казани в Италию, была написана Кандинским в 1913 году в Мюнхене. Она станет одним из самых масштабных произведений выставки, посвященной, как акцентировано на сайте итальянской галереи, «одному из величайших мировых художников ХХ века». Размер полотна – 120 на 139 см. Работы Кандинского из своих коллекций в Италию на время также передадут Третьяковская галерея (например, картину «Всадник Святой Георгий» 1915 года размером 61,4 на 91 см) и Государственный русский музей (например, произведение «Композиция (Ландшафт)», также 1915 года, но еще более меньших размеров – 49,7 на 33,5 см).

«Беспрецедентная выставка в Италии по количеству и качеству представленных работ: восемьдесят шедевров великого русского мастера, датируемых примерно с 1900 по 1940 годы, к которым добавлены картины его “попутчиков”, таких как Габриэле Мюнтер, Пауль Клее, Арнольд Шенберг, Алексей фон Явленский, Марианна фон Веревкина; а также книги в оригинальном издании, документы, фотографии, редкие исторические фильмы, памятные вещи, предметы народного искусства. Все это для того, чтобы разгадать загадку Кандинского и следовать по стопам его творческого пути, в постоянной связи с музыкальным измерением и глубокими корнями своего русского происхождения», – сказано в анонсе готовящейся выставки на сайте Палаццо Роверелла.

1913 год, время создания «Импровизации 34», было плодотворнейшим периодом в жизни Кандинского: он участвовал в выставках авангардного объединения «Бубновый валет» (одноименная выставка в ближайшее время откроется в Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ), написал знаменитый труд «О духовном в искусстве», вместе с экспрессионистом Францем Марком основал творческую группу «Синий всадник».

В Казань, рассказала ИА «Татар-информ» искусствовед, главный научный сотрудник Музея ИЗО РТ Дина Ахметова, картина «Импровизация 34» была передана в конце 20-х годов ХХ века. Тогда большевики расформировали Музей живописной культуры в Москве, где с 1919 года собирались произведения художников-авангардистов начала XX века. Сам Василий Кандинский был в комиссии по созданию этого музея и тогда картина была куплена у него и привезена из Мюнхена в Россию именно для коллекции Музея живописной культуры. Когда музей расформировывали, большое полотно распределили в Казань.

«Первое время, причем долгие годы, эту картину не экспонировали, она лежала в запасниках. А в 50-е ее вообще хотели уже списать. Спас ее искусствовед Анатолий Новицкий – так произведение не было ни изрезано, ни выброшено, а уцелело. А с периода Перестройки меняется и отношение к авангарду и к этой картине, соответственно. Первым, кто включил “Импровизацию 34” в свой выставочный проект, было объединение “Прометей”. Это было, кажется, в 1989 году», – рассказала Дина Ахметова.

Отметим, что билет на выставку гения русского авангарда Василия Кандинского в итальянской галерее Палаццо Роверелла стоит 12 евро. Льготные категории посетителей (дети от 6 до 18 лет), пенсионеры старше 65, студенты оплачивают по 8 евро.