Казань возглавила рейтинг городов РФ по поставкам стройматериалов

Казань заняла первое место в рейтинге городов РФ по числу поставок строительных материалов в сентябре-октябре текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Дом.РФ».

На столицу Татарстана пришлось 19% поставок стройматериалов. На втором месте оказались Москва и Подмосковье – 19%. Тройку замкнула Самара – 17%.

Отмечается, что основная масса предприятий, которые приобретают строительные материалы, заняты в строительной сфере. 17% задействованы в оптово-розничной торговле, 8% выполняют ремонтные работы, 3% заняты производством.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером среди регионов России по росту заинтересованности в работниках в сфере транспорта и логистики.