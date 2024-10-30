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Новости Татарстана и Казани
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Казань возглавила рейтинг городов РФ по поставкам стройматериалов
Казань заняла первое место в рейтинге городов РФ по числу поставок строительных материалов в сентябре-октябре текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Дом.РФ».
На столицу Татарстана пришлось 19% поставок стройматериалов. На втором месте оказались Москва и Подмосковье – 19%. Тройку замкнула Самара – 17%.
Отмечается, что основная масса предприятий, которые приобретают строительные материалы, заняты в строительной сфере. 17% задействованы в оптово-розничной торговле, 8% выполняют ремонтные работы, 3% заняты производством.
Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером среди регионов России по росту заинтересованности в работниках в сфере транспорта и логистики.
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