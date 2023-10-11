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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в тройку самых популярных городов для поездок в ноябрьские праздники
Столица Татарстана вошла в топ-3 самых популярных направлений для поездок на ноябрьские праздники. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
В гостиницах Казани планируют остановиться 7% путешественников, уже определившихся со своими планами на начало ноября. Ее по этому показателю опережают Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 20 и 16,5% бронирований.
Кроме того, многие путешественники выбрали для отдыха Сочи (6%), Адлер (5%), Калининград (4,6%), Нижний Новгород (4%), Эсто-Садок (3,8%), Махачкалу (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).
В целом на российские города пришлось 67% бронирований, чуть больше двух третей. Среди зарубежных направлений наиболее популярны Стамбул, где планируют отдохнуть 8,7% путешествующих в ноябре россиян, Минск (5%) и Дубай (4,5%).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский Кремль вошел в топ самых популярных достопримечательностей России.
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