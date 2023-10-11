Казань вошла в тройку самых популярных городов для поездок в ноябрьские праздники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана вошла в топ-3 самых популярных направлений для поездок на ноябрьские праздники. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

В гостиницах Казани планируют остановиться 7% путешественников, уже определившихся со своими планами на начало ноября. Ее по этому показателю опережают Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится 20 и 16,5% бронирований.

Кроме того, многие путешественники выбрали для отдыха Сочи (6%), Адлер (5%), Калининград (4,6%), Нижний Новгород (4%), Эсто-Садок (3,8%), Махачкалу (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).

В целом на российские города пришлось 67% бронирований, чуть больше двух третей. Среди зарубежных направлений наиболее популярны Стамбул, где планируют отдохнуть 8,7% путешествующих в ноябре россиян, Минск (5%) и Дубай (4,5%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский Кремль вошел в топ самых популярных достопримечательностей России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.