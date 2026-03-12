Казань вошла в тройку лидеров по цене квадратного метра среди городов-миллионников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани в феврале 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 2,7% по сравнению с январем и составила 259 тыс. рублей. Такие данные приводят эксперты тематического поиска «Яндекса» по квартирам на основе анализа, выполненного нейросетью. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

Медианная полная стоимость квартиры в Казани на первичном рынке достигла 14,4 млн рублей при средней площади 57,9 кв. метра. По уровню цен за квадратный метр город вошел в тройку самых дорогих городов-миллионников России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

По количеству предложений в новостройках Казань показала заметное расширение экспозиции: число объявлений увеличилось во всех сегментах первичного рынка, особенно в комфорт- и бизнес-классе. Это говорит о том, что девелоперы активнее выводят новые лоты в наиболее востребованных сегментах.

В других городов-миллионниках медианная стоимость квадратного метра в феврале практически не изменилась и составила 205 тыс. рублей. В среднем по крупным российским городам с населением более 500 тыс. человек цена за квадратный метр выросла всего на 0,5% и составила 178 тыс. рублей.

В числе городов с наиболее высокой медианной стоимостью квадратного метра в новостройках в феврале также оказались Москва (535 тыс.), Санкт-Петербург (331 тыс.), Балашиха (237 тыс.) и Нижний Новгород (206 тыс. рублей).

Вместе с тем в ряде городов продолжилось снижение цен на новостройки, начавшееся еще в январе. Наибольшее падение зафиксировано в Челябинске (-2,6%), Санкт-Петербурге (-1,9%), Саратове (-1,6%), Уфе и Новосибирске (по -1,1%). Меньше всего снизились цены в Красноярске и Хабаровске (по -0,5%), Ярославле (-0,4%) и других городах.

По оценке нейросети, такая динамика свидетельствует о постепенном возвращении рынка к стабильному состоянию: застройщики увеличивают число доступных объявлений, предложение выравнивается, а влияние отдельных дорогих лотов на медианные цены снижается.