Потенциал жилищного строительства в Татарстане за год вырос на 12%

Градостроительный потенциал рынка жилищного строительства Татарстана за год увеличился на 12%. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ и экспертного совета при комитете.

По его словам, по состоянию на 1 марта 2026 года градостроительный потенциал – предельная жилая площадь, возможная к строительству в течение трех лет, – составляет 6,3 млн кв. м. Годом ранее показатель находился на уровне 5,7 млн кв. м.

Также вырос объем действующих разрешений на строительство многоквартирных домов. Если на 1 марта 2025 года он составлял 5,1 млн кв. м, то к 1 марта 2026 года достиг 5,7 млн кв. м. Рост составил 12,4%.

При этом площадь строящихся многоквартирных домов увеличилась незначительно – всего на 0,3% – и составила 3,6 млн кв. м.