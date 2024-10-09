Казань вошла в тройку городов, где легче построить карьеру

Казань заняла третье место в рейтинге городов, где легче построить профессиональную карьеру. Столице Татарстана отдали предпочтение 13% опрошенных. Об это свидетельствуют результаты опроса, который провели сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Возглавила рейтинг Москва, подавляющее большинство респондентов (83%) уверены, что легче построить карьеру в российской столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (45%).

Также в пятерку вошли Екатеринбург (12%) и Новосибирск (8%).

Почти две трети респондентов считают, что возможностям трудоустройства способствуют офисы крупных фирм. Для 59% опрошенных уровень зарплаты стал решающим фактором при рассмотрении вакансий.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Казани.