Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань вошла в тройку городов, где легче построить карьеру
Казань заняла третье место в рейтинге городов, где легче построить профессиональную карьеру. Столице Татарстана отдали предпочтение 13% опрошенных. Об это свидетельствуют результаты опроса, который провели сервисы «Работа.ру» и «Подработка».
Возглавила рейтинг Москва, подавляющее большинство респондентов (83%) уверены, что легче построить карьеру в российской столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (45%).
Также в пятерку вошли Екатеринбург (12%) и Новосибирск (8%).
Почти две трети респондентов считают, что возможностям трудоустройства способствуют офисы крупных фирм. Для 59% опрошенных уровень зарплаты стал решающим фактором при рассмотрении вакансий.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»