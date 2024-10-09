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Общество 9 октября 2024 09:48

Казань вошла в тройку городов, где легче построить карьеру

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Казань заняла третье место в рейтинге городов, где легче построить профессиональную карьеру. Столице Татарстана отдали предпочтение 13% опрошенных. Об это свидетельствуют результаты опроса, который провели сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Возглавила рейтинг Москва, подавляющее большинство респондентов (83%) уверены, что легче построить карьеру в российской столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (45%).

Также в пятерку вошли Екатеринбург (12%) и Новосибирск (8%).

Почти две трети респондентов считают, что возможностям трудоустройства способствуют офисы крупных фирм. Для 59% опрошенных уровень зарплаты стал решающим фактором при рассмотрении вакансий.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Казани.

#работа #карьера #трудоустройство #вакансии #рейтинг
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