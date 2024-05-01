Казань вошла в топ популярных железнодорожных направлений на 1 Мая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла девятое место среди популярных железнодорожных направлений на первомайские праздники, на нее приходится 1,3% купленных билетов. Об этом сообщают аналитики сервиса «Туту.ру».

Наиболее популярными пунктами назначения предсказуемо оказались Москва и Санкт-Петербург — туда куплено 25,4% и 9,2% билетов соответственно.

Заметно отстают от лидеров разместившиеся на третьем, четвертом и пятом местах рейтинга Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер, на эти направления куплено 3,8%, 3,2% и 2% билетов.

На занявшие шестую, седьмую, восьмую и десятую позиции Екатеринбург, Симферополь, Сочи и Нижний Новгород приходится 1,8%, 1,7%, опять-таки 1,7% и 1,2% билетов.

Среди конкретных маршрутов на первом месте оказался Москва — Санкт-Петербург, на втором — Москва — Нижний Новгород, а на третьем — Краснодар — Адлер.

В свою очередь в топ-5 авианаправлений внутри России вошли Москва, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань — в топе-5 городов для путешествий на майские праздники, несмотря на дороговизну.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.