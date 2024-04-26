Казань — в топе-5 городов для путешествий на майские праздники, несмотря на дороговизну

Столица Татарстана стала четвертой в рейтинге популярных отечественных направлений для путешествий на майские праздники, несмотря на дороговизну размещения в гостиничных номерах и квартирах города. Это следует из данных российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург с 13% бронирований. На второй позиции разместился город-курорт Сочи с 11% бронирований, а третье место заняла Москва с 6%.

На позициях с пятой по десятую расположились Кисловодск, Калининград, Пятигорск, Анапа, Зеленоградск и Геленджик.

При этом Казань оказалась самым дорогим городом в топе-10. Одна ночь во время майских праздников обойдется здесь путешественнику в 5302 рубля (в среднем туристы планируют оставаться тут на четыре ночи). Это даже дороже, чем в среднем за май (5164 рубля).

Стоит отметить, что в текущем году по России число бронирований на майские праздники выросло почти в семь раз, на 583%.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.