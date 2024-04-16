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Казань вошла в топ городов для путешествия на майские праздники
Казань заняла седьмое место в рейтинге городов, куда россияне собираются отправится на майские праздники. Уточняется, что в целом большая часть граждан России (83%) проведут предстоящие «длинные» выходные внутри страны, сообщает сервис «Туту».
Больше всего авиабилетов на майские оформили в Москву (14,3%), Санкт-Петербург (10%), Сочи (9,1%), Калининград (5,7%) и Минеральные Воды (4,7%). На шестое место топа попал Екатеринбург, на восьмом оказалась Махачкала, на девятом – Красноярск, а на десятом - Новосибирск.
При этом сами жители столицы отдали свое предпочтение Минеральным Водам, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, а жители Питера - Москве, Казани и Калининграду.
Напомним, что из-за продолжительных выходных россиян ждет шестидневная рабочая неделя в апреле. Подробнее о «графике» отдыха в мае читайте в материале «Татар-Информ».
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