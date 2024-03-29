Россиян ждет шесть рабочих дней на неделе в апреле из-за майских праздников

Роструд напомнил россиянам, что в апреле их ждет шестидневная рабочая неделя, а именно с 22 по 27 апреля. Данная особенность связана с предстоящими праздниками в мае, сообщили в Telegram-канале госучреждения.

В сообщении уточняется, что после «шестидневки» последуют четыре выходных дня подряд – с 28 апреля по 1 мая.

Также россиян ждет четыре выходных в честь Дня Победы, а именно с 9 по 12 мая. Отметим, что ранее выходной на 10 мая перенесли с 6 января.