Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россиян ждет шесть рабочих дней на неделе в апреле из-за майских праздников
Роструд напомнил россиянам, что в апреле их ждет шестидневная рабочая неделя, а именно с 22 по 27 апреля. Данная особенность связана с предстоящими праздниками в мае, сообщили в Telegram-канале госучреждения.
В сообщении уточняется, что после «шестидневки» последуют четыре выходных дня подряд – с 28 апреля по 1 мая.
Также россиян ждет четыре выходных в честь Дня Победы, а именно с 9 по 12 мая. Отметим, что ранее выходной на 10 мая перенесли с 6 января.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»