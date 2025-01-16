Казань вошла в топ городов-миллионников по росту цен на квартиры в новостройках

Рост цен на квартиры в новостройках Казани в 2024 году стал одним из наиболее высоких среди городов-миллионников. Квадратный метр к концу года стал стоить 223 тысячи рублей, что на 13,9% больше медианной цены декабря 2023-го, рассказал «Татар-информу» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«При этом рост стоимости кв. м. оказался в пределах инфляционных ожиданий. Казань также вошла в десятку городов, где в 2024 году выросли объемы ввода нового жилья. В столице республики ввели 480 тыс. кв. м, что на 7% больше показателей прошлого года, когда в городе было введено около 440 тыс. «квадратов». Казань остается в списке городов с самыми дорогими квадратными метрами на первичном рынке после Москвы (364 тыс. рублей за кв. м) и Санкт-Петербурга (250 тыс. рублей за кв. м)», – отметил собеседник информагентства.

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Казани, по данным «Яндекс Недвижимости», в конце года составляла 9,1 млн рублей. «Двушки» в новостройках в среднем можно было купить за 12,1 млн, а вот за «трешку» нужно было выложить 15,8 млн рублей. Отметим, что цены отличаются в зависимости от конкретного жилого комплекса, района, инфраструктуры и других факторов.

Подробнее о том, сколько сегодня стоят квартиры в столице РТ и что будет с ценами на недвижимость в 2025 году, читайте в материале: «Казань действительно дорогой город»: как подросли цены на квартиры за год.