Казань вошла в топ городов-миллионников по доле новостроек за последнюю пятилетку

Казань вошла в десятку городов-миллионников по доле жилых домов, построенных за последние пять лет. Она составляет 2,6% среди всей жилой недвижимости города, рассказали «Татар-информу» эксперты сервиса «Яндекс Аренда». Только за 2024 год на рынке первичной недвижимости столицы Татарстана было введено более 480 тысяч квадратных метров жилья.

«Часть квартир из „вчерашних“ новостроек по мере завершения ремонта и обустройства жилья собственниками перейдет в сегмент долгосрочной аренды в 2025 году и пополнит экспозицию съемного жилья в городе», — отметили в «Яндекс Аренде».

Возглавил рейтинг городов по доле новостроек Краснодар – доля новых проектов там составляет 5,9%. На втором месте – Волгоград (3,2%), тройку замкнул Красноярск (3%), на четвертой позиции – Новосибирск (2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге процент новостроек меньше. Однако оба города также в числе лидеров.

Ранее сообщалось, что более половины россиян с опытом аренды и те, кто планирует снимать жилье в ближайшее время, отдают предпочтение квартирам во «вчерашних» новостройках — современных жилых и апарт-комплексах. По данным «Яндекс Аренды», на середину января «однушки» в домах, которые ввели в эксплуатацию позже 2020 года, сдают в аренду от 32 до 110 тыс. рублей в зависимости от локации, ремонта, наполнения техникой и мебелью.