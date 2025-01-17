Эксперты рассказали, в каких домах казанцы предпочитают арендовать «однушки»

Более половины россиян с опытом аренды и те, кто планирует снимать жилье в ближайшее время, отдают предпочтение квартирам во «вчерашних» новостройках — современных жилых и апарт-комплексах, сообщают эксперты сервиса «Яндекс Аренда». Около 20% опрошенных готовы рассмотреть дома не старше 30 лет, а в «брежневках» и «хрущевках» готовы жить немногим более 10% съемщиков. Самыми невостребованными у арендаторов оказались «сталинки» — арендовать жилье в них согласны лишь 9,5% опрошенных.

«Часть квартир из современных проектов постепенно переходит в сегмент съемного жилья и приводит к ощутимому росту экспозиции в крупнейших городах. В таких арендных квартирах обычно предусмотрены свежий ремонт, современная сантехника, новая мебель и бытовая техника. Квартиры во «вчерашних» новостройках могут стоить в 1,5-2 раза дороже, чем квартиры аналогичных параметров, но в более "старших" домах», – говорится в исследовании.

По данным «Яндекс Аренды», на середину января «однушки» в домах, которые ввели в эксплуатацию позже 2020 года, сдают в аренду от 32 до 110 тыс. рублей в зависимости от локации, ремонта, наполнения техникой и мебелью. Цены на аренду квартир в домах 2000-2019 годов находятся в диапазоне от 20 до 80 тыс. рублей. Однокомнатные квартиры в жилых домах 1980-1999 годов постройки в среднем сдают за 23-55 тыс. рублей.

«Мы ожидаем, что в 2025 году тренд на переход части "вчерашних" новостроек в сегмент долгосрочной аренды в крупнейших городах сохранится, так как объемы ввода новостроек в 2024 году оставались на высоком уровне и повторили показатели 2023 года. По мере подготовки этой недвижимости к аренде – проведения ремонта, обустройства мебелью и техникой – квартиры будут пополнять экспозицию на рынке долгосрочной аренды», – отметил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.