Казань вошла в топ городов для одиночных поездок в мае

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Столица Татарстана стала шестой в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий в мае. Это следует из данных российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург с 13% одиночных бронирований. На второй позиции разместилась Москва с 12% бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 11%.

На четвертой и пятой позициях топа разместились Калининград и Анапа. Места седьмое, восьмое, девятое и десятое заняли Ялта, Краснодар, Пятигорск и Кисловодск.

При этом Казань оказалась самым дорогим городом для путешествующих в одиночку. Остаться здесь на одну ночь обойдется туристу в 3177 рублей (в среднем путешественники планируют задержаться в столице РТ на три ночи).

В целом же в России растет число путешествующих в одиночку. В мае 2024-го количество одиночных бронирований увеличилось на 10% в годовом выражении, хотя средняя стоимость ночи за это время выросла на 18%.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть», — убежден он.