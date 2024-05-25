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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ городов для одиночных поездок в мае
Столица Татарстана стала шестой в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий в мае. Это следует из данных российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.
Возглавил рейтинг Санкт-Петербург с 13% одиночных бронирований. На второй позиции разместилась Москва с 12% бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 11%.
На четвертой и пятой позициях топа разместились Калининград и Анапа. Места седьмое, восьмое, девятое и десятое заняли Ялта, Краснодар, Пятигорск и Кисловодск.
При этом Казань оказалась самым дорогим городом для путешествующих в одиночку. Остаться здесь на одну ночь обойдется туристу в 3177 рублей (в среднем путешественники планируют задержаться в столице РТ на три ночи).
В целом же в России растет число путешествующих в одиночку. В мае 2024-го количество одиночных бронирований увеличилось на 10% в годовом выражении, хотя средняя стоимость ночи за это время выросла на 18%.
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