Казань вошла в топ-5 туристических направлений у иностранцев

Казань заняла четвертое место в рейтинге популярных направлений у иностранных туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Островок».

Самым популярным российским городом у иностранцев стала Москва, каждый второй зарубежный турист посещает столицу. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Город на Неве выбирают около 20% иностранцев. Тройку замкнул Калининград – 2%. Также в топ-5 вошли Казань и Сочи.

Наибольший иностранный турпоток обеспечивают государства Азии, на них пришлись 41% поездок. За год данный показатель вырос более чем в 4 раза. Практически каждый третий турист-иностранец приезжал в Россию из стран Ближнего Востока. Среди государств СНГ РФ чаще посещали белорусы, казахи и узбеки.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники.