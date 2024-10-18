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Казань вошла в топ-5 туристических направлений у иностранцев
Казань заняла четвертое место в рейтинге популярных направлений у иностранных туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Островок».
Самым популярным российским городом у иностранцев стала Москва, каждый второй зарубежный турист посещает столицу. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Город на Неве выбирают около 20% иностранцев. Тройку замкнул Калининград – 2%. Также в топ-5 вошли Казань и Сочи.
Наибольший иностранный турпоток обеспечивают государства Азии, на них пришлись 41% поездок. За год данный показатель вырос более чем в 4 раза. Практически каждый третий турист-иностранец приезжал в Россию из стран Ближнего Востока. Среди государств СНГ РФ чаще посещали белорусы, казахи и узбеки.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники.
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