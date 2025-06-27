Казань вошла в топ-5 привлекательных для переезда молодежи городов России

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Казань вошла в топ-5 российских городов, привлекательных для переезда молодежи. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела компания HeadHunter в рамках конкурса «Работодатели Казани: выбор молодежи».

«Первое место среди городов, привлекательных для переезда молодежи, занимает Москва – 46%. Затем идут Санкт-Петербург – 31%, Краснодар – 7%, Казань – 7%. Казань даже обгоняет Сочи, несмотря на климатические преимущества», – рассказала директор бренд-центра HeadHunter Нина Осовицкая на мероприятии по подведению итогов конкурса.

По ее словам, все больше молодых людей обращают внимание HR-бренд компании. В частности, он важен для 38% молодых казанцев.

«На старте карьеры для молодежи важен баланс работы и личной жизни. То есть, молодежь ценит не только возможность реализоваться в профессиональной жизни, но и делать что-то за ее пределами. Важны также уважительное отношение со стороны руководства компании и комфортная корпоративная культура на работе. Возможность карьерного роста – не такой важный фокус, но тоже один из значимых», – подчеркнула Осовицкая.

Согласно опросу, развитость региона для молодежи важнее, чем для других возрастных категорий, заметила она.

Осовицкая добавила, что 90% работодателей Казани, которые участвовали в конкурсе, готовы предоставить рабочее место для молодежи без опыта.

В голосовании конкурса за работодателей города приняли участие 5 тыс. казанцев до 27 лет. Из них 42% отдали предпочтение крупному бизнесу, 30% – малым компаниям, 28% – среднему бизнесу.

Конкурс «Работодатели Казани: выбор молодежи» проходил в несколько этапов в период с 26 мая по 20 июня. Более 240 заявок от компаний было подано для участия. После анкетирования в финальное голосование прошли 87 организаций.