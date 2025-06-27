За победу в конкурсе «Работодатели Казани: выбор молодежи» боролись 87 компаний

В столице Татарстана сегодня подвели итоги конкурса «Работодатели Казани: выбор молодежи». Молодые казанцы в рамках конкурса выбрали самых привлекательных работодателей по их мнению. Для участия было подано более 240 заявок от компаний. После анкетирования в финальное голосование прошли 87 организаций.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Казань прирастает не только красивыми набережными, парками, скверами, жилыми комплексами, бизнес-объектами, но и рабочими местами. Конечно, двигатель всего этого – молодежь. Для нас вы – ориентир в работе», – сказал на церемонии награждения победителей мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он отметил, что Казань становится привлекательным городом и для молодежи из других городов России.

«Сейчас у нас уже 37% абитуриентов из других регионов России. Мы стараемся сделать все, чтобы наша молодежь развивалась и творила в лучших условиях. И чтобы к вам приезжало как можно больше друзей из других городов и навсегда оставались в Казани», – подчеркнул глава города.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Метшин поздравил собравшихся с наступающим с Днем молодежи, который в этом году выпадает на 28 июня.

«Будьте по-хорошему жадными до всего нового – идей, свершений, проектов, друзей. И не забывайте, что есть вечные ценности, которые всегда будут востребованы – это умение работать в команде, ваше желание быть лучшими. И всегда думайте о том, как изменить мир к лучшему. Если каждый будет с такой мыслью просыпаться, то такими городами, как Казань, будут все», – обратился он к молодым казанцам.

С наступающим праздником также поздравил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Казань была и есть лучшим городом. И чтобы сохранить эту тенденцию, мы должны работать для молодежи и с молодежью», – заявил он.

Новый проект-конкурс «Работодатели Казани: выбор молодежи» – запустили мэрия столицы Татарстана и компания HeadHunter. Победителей определили в трех категориях – в зависимости от численности сотрудников организации.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Так, среди компаний с численностью до 100 человек победителем стал фитнес-клуб «Maximus». Всего в финальном голосовании в этой категории приняли участие 24 организации.

Среди компаний с численностью от 100 до 500 человек победителем признана «КамаСтройИнвест». Здесь в финальном голосовании приняли участие 26 организаций.

Среди компаний с численностью от 500 человек победили «Ак Барс Банк» и «Сибур-РТ». В финальном голосовании участвовали 37 организаций.

Специальный приз мэрии столицы Татарстана получила Дирекция парков и скверов Казани, компании HeadHunter – «Данафлекс».

Кроме того, на мероприятии Ильсур Метшин вручил студентам сертификаты об окончании стажировки в мэрии Казани. Заявки на стажировку подали 582 студента из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска и Казахстана.