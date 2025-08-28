news_header_top
Общество 28 августа 2025 10:06

Казань вошла в топ-5 «IQ городов»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла третье место в рейтинге «IQ городов» по итогам 2024 года, в котором эксперты оценивают индекс цифровизации городского хозяйства. Топ опубликован на сайте mos.ru.

Первое место в данном топе заняла Москва. На второе место попал Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Пермь и Челябинск.

Отмечается, что в этом году при расчете индекса учитывали 29 показателей. Они были связаны с 14 направлениями развития городского хозяйства. В частности, учитывались достижения в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, транспорта, предпринимательства и других.

