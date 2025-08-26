Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань заняла 8 место в рейтинге наиболее привлекательных городов России для переезда, пишет РИА Новости.

Первое место в данном топе занял Калининград, на втором оказался Новороссийск, а на третьем – Ярославль.

Четвертое месте в этом рейтинге занял город Сочи, пятое – Краснодар, шестое – Тюмень, а седьмое – Санкт-Петербург. Замкнули топ-10 Севастополь и Смоленск.

Причем Москва по привлекательности для переезда оказалась лишь на 11 месте.

Как отметил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, исследование провели в городах с населением более 250 тыс. человек.

Отмечается, что при выборе города для переезда люди учитывали не только высокие доходы, но и доступность жилья, качество медицины и образования, уровень чистоты воды и воздуха, а также экологию, климат и безопасность.

Исследование проводилось в три волны в течение этого года, в нем поучаствовали почти 12 тысяч человек.