Казань вошла в топ-5 городов по уровню зарплат архитекторов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла четвертое место среди российских городов по уровню заработных плат архитекторов. Рейтинг по результатам исследования составил сервис Superjob.

В среднем в Казани архитекторы зарабатывают 85 тыс. рублей в месяц, но зарплата некоторых из них достигает 170 тыс. Как правило, уровень заработка зависит от квалификации специалиста.

В частности, начинающий работник с профильным высшим образованием, знанием ArchiCAD / AutoCAD, соответствующих нормативов и технологий, а также опытом выполнения архитектурных чертежей в столице РТ может рассчитывать на зарплату от 40 до 50 тыс. рублей в месяц.

Специалист с опытом разработки проектной и рабочей документации и работы архитектором от одного года (желательно также знание Adobe Photoshop) получает от 50 до 60 тыс. рублей.

В свою очередь зарплата специалиста со знанием Revit и английского языка на уровне чтения технической документации, наличием портфолио реализованных проектов и опыта работы архитектором объектов по профилю работодателя от трех лет составляет от 60 до 100 тыс. рублей.

Архитектор же с опытом разработки всех стадий проекта, работы над крупными проектами или над несколькими проектами одновременно, трудившийся над объектами по профилю работодателя в течение минимум пяти лет (и, возможно, знающий английский на разговорном или свободном уровне) получает от 100 до 170 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стала Москва, где архитекторы могут получать до 260 тыс. рублей. Вторым оказался Санкт-Петербург с максимальными зарплатами в 210 тыс. рублей, а третьим — Екатеринбург с наибольшим заработком в 180 тыс.

Четвертое место с Казанью разделил Краснодар, где архитекторы могут рассчитывать на практически аналогичные зарплаты. На пятой позиции Красноярск с максимальной зарплатой архитектора в 165 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по уровню средней зарплаты.