news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 25 ноября 2024 09:28

Казань вошла в топ-5 городов для путешествий с домашними животными

Скопировать ссылку

Казань заняла четвертое место среди городов России для путешествий с домашними животными в ноябре. В среднем такие туристы в столице Татарстана останавливаются на три ночи. Такие данные приводит сервис «ТВИЛ.РУ».

Возглавила рейтинг Москва, на нее пришлось 13% бронирований поездок с питомцами. На второй строчке оказался Санкт-Петербург – 12%, тройку замкнул Сочи – 9%.

В целом по стране спрос на путешествия с животными в ноябре этого года вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял второе место среди российских регионов по качеству образовательной деятельности в вузах. Возглавила рейтинг Ульяновская область.

#туризм #путешествие #путешествия #рейтинг #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100