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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 городов для путешествий с домашними животными
Казань заняла четвертое место среди городов России для путешествий с домашними животными в ноябре. В среднем такие туристы в столице Татарстана останавливаются на три ночи. Такие данные приводит сервис «ТВИЛ.РУ».
Возглавила рейтинг Москва, на нее пришлось 13% бронирований поездок с питомцами. На второй строчке оказался Санкт-Петербург – 12%, тройку замкнул Сочи – 9%.
В целом по стране спрос на путешествия с животными в ноябре этого года вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.
Ранее сообщалось, что Татарстан занял второе место среди российских регионов по качеству образовательной деятельности в вузах. Возглавила рейтинг Ульяновская область.
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