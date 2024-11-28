Казань вошла в топ-5 городов для путешествий парами

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов для путешествий парами в ноябре. В среднем в столице РТ такие туристы останавливаются на три ночи. Такие данные приводит сервис «ТВИЛ.РУ».

Возглавила рейтинг Москва, на российскую столицу приходится 15% бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург (11%), тройку замкнул Сочи (8%).

В целом по стране за год зафиксирован рост популярности поездок вдвоем. В ноябре текущего года число таких путешествий выросло на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в десятку городов России по показателю качества жизни.