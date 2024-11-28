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Казань вошла в топ-5 городов для путешествий парами
Казань заняла четвертое место в рейтинге городов для путешествий парами в ноябре. В среднем в столице РТ такие туристы останавливаются на три ночи. Такие данные приводит сервис «ТВИЛ.РУ».
Возглавила рейтинг Москва, на российскую столицу приходится 15% бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург (11%), тройку замкнул Сочи (8%).
В целом по стране за год зафиксирован рост популярности поездок вдвоем. В ноябре текущего года число таких путешествий выросло на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в десятку городов России по показателю качества жизни.
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