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Казань попала в топ-10 городов России по качеству жизни
Казань заняла 10-е место в рейтинге городов России по качеству жизни. Мониторинг по итогам II квартала 2023 года провел Финансовый университет при Правительстве РФ.
Городом с самым высоким качеством жизни в России стала Москва. В топ-3 также попали Грозный и Санкт-Петербург.
На 4–9-м местах рейтинга расположились Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург и Сургут.
Отмечается, что индекс качества жизни в отдельных городах считали не только по результатам соцмониторинга, но и на основании открытой статистики по регионам РФ.
В исследовании также сказано, что Казань попала в топ мест, где отмечен самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения. Также столица РТ оказалась среди городов, где выше всего доступность культурных ценностей и качественного образования.
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