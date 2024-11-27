Казань попала в топ-10 городов России по качеству жизни

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань заняла 10-е место в рейтинге городов России по качеству жизни. Мониторинг по итогам II квартала 2023 года провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

Городом с самым высоким качеством жизни в России стала Москва. В топ-3 также попали Грозный и Санкт-Петербург.

На 4–9-м местах рейтинга расположились Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург и Сургут.

Отмечается, что индекс качества жизни в отдельных городах считали не только по результатам соцмониторинга, но и на основании открытой статистики по регионам РФ.

В исследовании также сказано, что Казань попала в топ мест, где отмечен самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения. Также столица РТ оказалась среди городов, где выше всего доступность культурных ценностей и качественного образования.