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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 городов для проживания IT-специалистов
Казань заняла пятое место в рейтинге городов, в которых хотели бы жить IT-специалисты. Столицу РТ наиболее подходящим для жизни городом назвали 7% опрошенных айтишников. Это следует из результатов исследования, проведенного «ГК ТОЧНО», пишут «Известия».
Возглавила рейтинг Москва, которую выбрал каждый четвертый респондент. На второй строчке оказался Санкт-Петербург – 18%. Тройку замкнул Краснодар – 15%.
Наиболее важными критериями при выборе места жительства для айтишников служат соотношение цены и качества (29%), развитая инфраструктура, в том числе транспортная доступность (18%), а также климатические условия и близость к морю (17%).
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-3 регионов РФ по трудоустройству выпускников колледжей.
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