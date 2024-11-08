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Общество 8 ноября 2024 09:41

Казань вошла в топ-5 городов для проживания IT-специалистов

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Казань заняла пятое место в рейтинге городов, в которых хотели бы жить IT-специалисты. Столицу РТ наиболее подходящим для жизни городом назвали 7% опрошенных айтишников. Это следует из результатов исследования, проведенного «ГК ТОЧНО», пишут «Известия».

Возглавила рейтинг Москва, которую выбрал каждый четвертый респондент. На второй строчке оказался Санкт-Петербург – 18%. Тройку замкнул Краснодар – 15%.

Наиболее важными критериями при выборе места жительства для айтишников служат соотношение цены и качества (29%), развитая инфраструктура, в том числе транспортная доступность (18%), а также климатические условия и близость к морю (17%).

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-3 регионов РФ по трудоустройству выпускников колледжей.

#Казань #IT-специалисты #рейтинг городов
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