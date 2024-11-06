Татарстан вошел в топ-3 регионов РФ по трудоустройству выпускников колледжей

Татарстан занял третье место в России по доле трудоустроенных выпускников колледжей этого года. К настоящему времени нашли работу 61% завершивших обучение в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Лидером по этому показателю является Московская область — 66%. Наравне с Татарстаном 61% выпускников трудоустроен в Магаданской области. Третье место разделили Самарская и Тульская области — 60%, далее разместились Нижегородская область, Санкт-Петербург и Москва — 59%.

В целом обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в России в 2024 году завершили около 823 тысяч студентов. Работу по специальности получили 68% выпускников бакалавриата и специалитета и 84% магистров.

«Уже на выпускном курсе определились с последующим трудоустройством 30% учащихся, работали 56%, из них по специальности — 78%. Из числа работающих студентов доля трудоустройства по полученной специальности составляет от 70% до 98%», — отмечается в сообщении.