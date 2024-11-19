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Общество 19 ноября 2024 09:11

Казань вошла в топ-5 городов для отдыха туристов-одиночек

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Казань заняла пятое место среди российских городов, популярных для одиночных путешествий в ноябре. В среднем в столице РТ такие туристы остаются на четыре ночи. Об этом сообщили в сервисе ТВИЛ.РУ.

Возглавила рейтинг Москва, на российскую столицу приходится 18% бронирований, следом расположились Санкт-Петербург (14%) и Сочи (9%).

В целом по стране популярность одиночного туризма возросла на 21% в сравнении с ноябрем прошлого года.

Ранее сообщалось, что Казань заняла второе место среди городов России, чьи жители одобрительно относятся к автомобилям китайского производства.

#туризм #путешествие #Казань
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