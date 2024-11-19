Казань вошла в топ-5 городов для отдыха туристов-одиночек

Казань заняла пятое место среди российских городов, популярных для одиночных путешествий в ноябре. В среднем в столице РТ такие туристы остаются на четыре ночи. Об этом сообщили в сервисе ТВИЛ.РУ.

Возглавила рейтинг Москва, на российскую столицу приходится 18% бронирований, следом расположились Санкт-Петербург (14%) и Сочи (9%).

В целом по стране популярность одиночного туризма возросла на 21% в сравнении с ноябрем прошлого года.

Ранее сообщалось, что Казань заняла второе место среди городов России, чьи жители одобрительно относятся к автомобилям китайского производства.