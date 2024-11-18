Казань вошла в топ-3 городов, чьи жители одобряют китайские авто

Казань заняла второе место среди городов России, чьи жители одобрительно относятся к автомобилям китайского производства. Почти половина (43%) жителей столицы Татарстана готовы приобрести машину из КНР. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Авито Авто».

Возглавил рейтинг Ростов-на-Дону, где 47% горожан положительно относятся к покупке китайского авто. Тройку замкнул Екатеринбург – 40%.

В среднем по стране каждый третий выразил готовность приобрести машину из КНР. Из них порядка 40% опрошенных – россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Также китайские авто популярны у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее сообщалось, что в текущем году доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 54%. Двумя годами ранее она равнялась лишь 9%.