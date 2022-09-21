Казань вошла в топ-3 самых популярных для отдыха городов

Казань вошла в тройку городов, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. Обогнали столицу Татарстана только Москва и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Bronevik.com.

Через систему, спрос на путешествия в столицу страны сохраняется вне зависимости от сезона, отмечают эксперты. На Санкт-Петербург приходится 9% бронирований, а на Казань – 4%. Столица Татарстана по-прежнему является одним из лучших направлений для экскурсий. Например, по Кремлю, который объединил в себе целый комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, отмечается в публикации.

Четвертое и пятое место рейтинга разделили Сочи и Адлер, что во многом связано с хорошей погодой в начале осени в этих регионах.

Напомним, в этом году за 7 месяцев Казань приняла на 30% больше туристов, чем с января по июль 2021. В основные турцентры республики в этом году приехало в среднем почти наполовину больше туристов, чем в прошлом.