Казань вошла в топ направлений для речных путешествий из Москвы

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Среди самых популярных направлений при путешествии на круизных теплоходах из Москвы оказалась Казань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

«Как напомнил [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, на круизных теплоходах можно попасть в 30 крупных городов и туристических центров страны. Самые популярные направления июля — Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь и Казань», — говорится в сообщении.

Всего за три месяца с Северного и Южного речных вокзалов российской столицы в круизы отправились более 160 тыс. человек.