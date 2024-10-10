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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-3 городов по спросу на посуточную аренду жилья
Казань заняла третье место в рейтинге городов России по спросу на краткосрочную аренду жилья. На долю столицы Татарстана пришлось 4% бронирований от общего числа по стране. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Домклик24».
Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, на него приходится практически каждое десятое бронирование в стране. На второй строчке расположилась Москва – 8%.
Следом за Казанью расположились Ростов-на-Дону (4%) и Кисловодск (3%).
Отмечается, что популярность первой тройки городов объясняется тем, что они считаются основными центрами туризма в стране и популярны в течение всего года. Также в них расположены значимые высшие учебные заведения, что приносит дополнительный приток арендаторов в начале учебного года.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в тройку городов, где легче построить профессиональную карьеру.
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