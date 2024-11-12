Казань вошла в топ-3 городов по развитию платных парковок

Казань заняла третье место среди городов России по развитию платного парковочного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Дорнадзор».

При составлении рейтинга аналитиками учитывались пять критериев: физическая доступность, транспортные эффекты, финансовая эффективность, удобство и развитие системы платных парковок. Исследование проводилось в 38 городах страны.

Москва уже третий год подряд занимает лидирующее место в рейтинге. Расположившийся на второй строчке Краснодар отыграл три позиции в сравнении с прошлым годом. Казань за год улучшила свои позиции, войдя в топ-3, хотя в прошлом году была на четвертом месте.

Ранее сообщалось об ограничении движения и перекрытии парковки у Центрального стадиона Казани на время проведения выставки трофейной военной техники НАТО.