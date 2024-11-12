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Общество 12 ноября 2024 17:25

Казань вошла в топ-3 городов по развитию платных парковок

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Казань заняла третье место среди городов России по развитию платного парковочного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Дорнадзор».

При составлении рейтинга аналитиками учитывались пять критериев: физическая доступность, транспортные эффекты, финансовая эффективность, удобство и развитие системы платных парковок. Исследование проводилось в 38 городах страны.

Москва уже третий год подряд занимает лидирующее место в рейтинге. Расположившийся на второй строчке Краснодар отыграл три позиции в сравнении с прошлым годом. Казань за год улучшила свои позиции, войдя в топ-3, хотя в прошлом году была на четвертом месте.

Ранее сообщалось об ограничении движения и перекрытии парковки у Центрального стадиона Казани на время проведения выставки трофейной военной техники НАТО.

#рейтинг #платная парковка #Казань
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