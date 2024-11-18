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Казань вошла в топ-3 городов-миллионников с самой долгой ипотекой
Казань заняла второе место среди городов-миллионников с самой долгой ипотекой. В Среднем в столице Татарстана ее выплачивают в течение 27 лет и 8 месяцев. Об этом пишет РИА Недвижимость.
Возглавил рейтинг Краснодар, где в среднем местные жители выплачивают ипотеку за 28 лет и 4 месяца. Тройку замкнула Уфа – 27 лет.
Быстрее других ипотеку выплачивают жители Перми (21 год и 10 месяцев) и Челябинска (24 года).
Ранее сообщалось о продлении льготной IT-ипотеки в России до 2030 года. Соответствующее решение было принято Правительством РФ.
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