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Общество 18 ноября 2024 11:48

Казань вошла в топ-3 городов-миллионников с самой долгой ипотекой

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Казань заняла второе место среди городов-миллионников с самой долгой ипотекой. В Среднем в столице Татарстана ее выплачивают в течение 27 лет и 8 месяцев. Об этом пишет РИА Недвижимость.

Возглавил рейтинг Краснодар, где в среднем местные жители выплачивают ипотеку за 28 лет и 4 месяца. Тройку замкнула Уфа – 27 лет.

Быстрее других ипотеку выплачивают жители Перми (21 год и 10 месяцев) и Челябинска (24 года).

Ранее сообщалось о продлении льготной IT-ипотеки в России до 2030 года. Соответствующее решение было принято Правительством РФ.

#Ипотека #Казань #рейтинг
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