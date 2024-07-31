Льготная IT-ипотека продлена до 2030 года

В России до 2030 года продлена программа IT-ипотеки, сообщает пресс-служба Правительства.

Как отметил на заседании кабинета министров Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для властей в приоритете укрепление кадрового потенциала в этой отрасли. С этой целью в стране продолжат принимать все необходимые меры, в том числе создавать условия для работы специалистов. Чтобы удержать кадры в регионах, государство не распространит действие программы на Москву и Санкт-Петербург.

С августа программа будет действовать на новых условиях. Ставка составит до 6% годовых, максимальная сумма кредита установлена на уровне 9 млн рублей. Уточняется, что при наличии специальных банковских и региональных программ планка процентной ставки может быть дополнительно понижена.

Кроме того, уточнены требования к потенциальному получателю ипотеки.Так, доход айтишников в Московской и Ленинградской областях должен составлять не менее 150 тысяч рублей, в других городах и населенных пунктах — от 90 тысяч.