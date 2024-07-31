Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Льготная IT-ипотека продлена до 2030 года
В России до 2030 года продлена программа IT-ипотеки, сообщает пресс-служба Правительства.
Как отметил на заседании кабинета министров Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для властей в приоритете укрепление кадрового потенциала в этой отрасли. С этой целью в стране продолжат принимать все необходимые меры, в том числе создавать условия для работы специалистов. Чтобы удержать кадры в регионах, государство не распространит действие программы на Москву и Санкт-Петербург.
С августа программа будет действовать на новых условиях. Ставка составит до 6% годовых, максимальная сумма кредита установлена на уровне 9 млн рублей. Уточняется, что при наличии специальных банковских и региональных программ планка процентной ставки может быть дополнительно понижена.
Кроме того, уточнены требования к потенциальному получателю ипотеки.Так, доход айтишников в Московской и Ленинградской областях должен составлять не менее 150 тысяч рублей, в других городах и населенных пунктах — от 90 тысяч.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»