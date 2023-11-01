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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-3 городов для отдыха в ноябрьские праздники
Казань стала третьим по популярности городом для отдыха в праздничные выходные в ноябре. Об этом, проанализировав данные, сообщает сервис Ostrovok.ru.
На период с 3 по 7 ноября апартаменты и гостиницы чаще всего бронировались в Санкт-Петербурге (20% заказов) и Москве (14%). Столица Татарстана, набрав 5%, замкнула топ-3. Помимо них, в пятерке разместились Сочи и Нижний Новгород, которые выбрали по 4% туристов.
Как отмечают специалисты сервиса, чаще всего отдыхающие выбирают гостиницы и отели без звезд (25%). За год отдых в городах страны в среднем подорожал на 16%.
По зарубежным направлениям лидером стала Белоруссия с 42% бронирований, второе место осталось за Турцией — 12%, третье — за Таиландом.
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