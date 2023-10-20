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Жителям Татарстана напомнили о трехдневных выходных в ноябре
В ноябре россиян ожидает одна короткая рабочая неделя, связанная с празднованием Дня народного единства. Об этом напоминает Минтруд РТ.
Праздник, который отмечается 4 ноября, выпадает на субботу и переносится на понедельник, 6 ноября. Поэтому выходные продлятся не два привычных дня, а три. Таким образом, рабочая неделя начнется со вторника, 7 ноября.
Кроме того, предпраздничный рабочий день 3 ноября окажется сокращен на один час.
При этом отмечающийся 6 ноября День Конституции Татарстана никуда не переносится. Согласно республиканскому законодательству, при совпадении выходных и праздничных дней дополнительный день отдыха не предоставляется.
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