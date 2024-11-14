Лю Якун

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2024 году доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 54%. Два года назад – в первую половину 2022 году – она составляла всего 9%. Такие данные привела директор машинотехнического направления ПАО «КИФА» Лю Якун на форуме «РОСТКИ».

«Замечу, что российские потребители оценили не только классический, но и премиум сегмент. Доля китайского премиум сегмента с 2022 года выросла с 59% до 80% в 2024 году», - подчеркнула она.

По мнению Лю Якун, сотрудничество в сфере автопрома между Россией и Китаем обладает значительным потенциалом для роста и развития. Но для достижения успешных результатов необходимо создать благоприятные условия, увеличить инвестиции и развивать инновации. Среди основных барьеров взаимодействия двух стран – языковой барьер, юридические сложности, отсутствие контроля качества, считает она.