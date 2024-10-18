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Казань вошла в топ-10 туристических направлений в новогодние каникулы
Казань заняла шестое место среди городов России и стран ближнего зарубежья по числу бронирований на новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели сервисы ЮMoney и «Суточно.ру».
Лидируют в рейтинге Санкт-Петербург, Москва и Сочи, пишет «Газета.ру».
Согласно данным исследования, в Казани суточная аренда жилья туристу в среднем обходится в 6 220 рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. По данному показателю столица Татарстана оказалась на пятом месте среди направлений из топ-10.
Встретить Новый год с членами своей семьи планируют 59% респондентов, 13% отметили, что будут в новогоднюю ночь в одиночестве, 12% — с друзьями, 7% — со своей второй половинкой. Еще 3% опрошенных намерены встречать праздник со своими домашними питомцами, а 2% — в незнакомой компании: среди попутчиков или постояльцев гостиницы.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 туристических направлений у иностранных туристов.
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