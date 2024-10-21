Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями

Казань заняла шестое место в рейтинге туристических направлений для отдыха компаниями в октябре. В среднем в столице Татарстана туристы останавливаются на три ночи. Об этом свидетельствуют данные сервиса ТВИЛ.РУ.

Возглавил рейтинг Сочи, на который приходится 11% бронирований. Второе и третье место разделили Москва и Санкт-Петербург – по 8%. Далее расположились Кисловодск, Архыз, Казань, Геленджик.

За год число туристов, путешествующих компаниями, выросло на 20%.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в число наиболее популярных туристических направлений для отдыха в ноябрьские праздники.